Nuevo video de Beach House: “Drunk In LA”

Está más que claro que “Boarding House Reach” no es el mejor trabajo que Jack White ha realizado durante su carrera, pero no deja de resultar sorprendente la enorme promoción que el músico ha puesto en este trabajo, ya que además de una completa puesta en escena durante la gira de promoción del disco, muy opuesta al minimalismo que caracteriza a White, también ha hecho énfasis en diferentes lanzamientos satélites del disco en cuestión.

Ahora, el ex The White Stripes anunció el lanzamiento de un EP en vivo, el que estará disponible de manera exclusiva a través de Amazon, y que llevará por nombre “Jack White: Kneeling At The Anthem D.C.“, compilando su concierto del 30 de mayo en Detroit, además de un fragmento de la presentación sorpresa que el músico realizó en la Woodrow Wilson High School. El lanzamiento, quedó dispuesto para el próximo 21 de septiembre, viniendo acompañado también de un video con la presentación, dirigido por Emmett Malloy, quien también participó del mítico “Under Great White Northern Lights” (2009), conocido documental sobre The White Stripes.

Te dejamos con el trailer, la lista de canciones y la portada de este lanzamiento, a continuación:

Tracklist de “Jack White: Kneeling At The Anthem D.C.”: