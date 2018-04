Nueva canción y video de At The Gates: “Daggers Of Black Haze”

Los suecos de At The Gates se están preparando para la salida de su nuevo larga duración, trabajo que tendrá su estreno el próximo 18 de mayo bajo el nombre “To Drink From The Night Itself“, convirtiéndose así en el sexto álbum de la banda europea.

Con los dos primeros singles de la producción ya disponibles –homónimo y “A Stare Bound In Stone“-, ahora el grupo compartió un tercer tema del registro. Se trata de “Daggers Of Black Haze“, corte que también llega acompañado de un video. Puedes revisar el material más abajo.

Recordemos que At The Gates llegará a nuestro país para presentarse en Temuco y Santiago los próximos 27 y 28 de septiembre, respectivamente.