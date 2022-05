Nuevo video de Arcade Fire: “Unconditional I (Lookout Kid)”

Autores de uno de los mejores debuts del último tiempo con “Schlagenheim” (2019), autores del mejor álbum de 2021 según nuestro medio con “Cavalcade” (2021), y ahora preparándose para entregar su tercer larga duración este año. Hablamos de los británicos black midi, que acaban de anunciar el lanzamiento de “Hellfire“, su próximo trabajo de estudio que llegará el 15 de julio a través del sello Rough Trade, contando con un total de nueve nuevas canciones entre las que se incluyen varias conocidas para los fanáticos de la agrupación.

Esto, porque este disco del trío contendrá las esperadas versiones de estudio de algunas de las canciones que han estado tocando en sus conciertos, tal como ocurrió con las del LP anterior cuando se encontraban apenas promocionando su debut. Ejemplos de esto son “Sugar/Tzu“, “Eat Men Eat“, “The Defence” o el single principal “Welcome To Hell“, que ha sido estrenado hoy junto con un videoclip que puedes ver al final de esta nota.

Para este disco, según describe la banda, han tenido una serie de inspiraciones desde la temática de la guerra, el caos y el dolor, tomando como fuente ideas tan diferentes como “Dante’s Inferno“, “Los Simpson“, “Futurama” o la obra del escritor judío Isaac Bashevis Singer. “Si Cavalcade fue una obra de teatro, Hellfire es como una épica película de acción“, aseguró el frontman Geordie Greep en el comunicado de lanzamiento del disco.

A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y primer adelanto.

Tracklist de “Hellfire”: