Nuevo video de Arcade Fire: “Peter Pan”

Actualmente, The Smashing Pumpkins se encuentra en medio de una gira de reunión, con el lanzamiento de un nuevo álbum en la mira y un sin fin de planes a futuro. Bajo esta última premisa, su líder Billy Corgan estuvo presente en la emisora radial KROQ, donde comentó acerca de algunos lanzamientos que tiene en mente, así como también la intención de repasar uno de sus trabajos más importantes mediante una gira de aniversario.

Lo anterior guarda referencia con “Mellon Collie And The Infinite Sadness” (1995), álbum que cumplirá 25 años en 2020, por lo que el calvo guitarrista manifestó que le gustaría hacer una gira que conmemore este trabajo junto a “Machina/The Machines of God” y “Machina II/The Friends & Enemies Of Modern Music“, conjunto de LPs lanzado en 2000. Al respecto, Corgan afirmó que le gustaría realizar una interpretación teatral de ambos trabajos, muy similar a lo que está haciendo en su actual gira, donde todas las canciones van contando una historia a lo largo del show.

Además, entre los planes que la banda mantiene para el futuro está una reedición en formato box set de “Machina”, con ambos discos publicados en conjunto como fueron concebidos originalmente. Finalmente, Corgan manifestó su deseo de publicar archivos de la banda que se han acumulado durante los años, ya que según sus palabras, “podrían lanzar una canción nueva cada dos meses por los próximos 20 años sin necesidad de entrar al estudio“, demostrando la gran cantidad de material que conservan de todas las sesiones que ha realizado la banda.