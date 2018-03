Nuevo video de Angra: “Insania”

Ocupados en una gira que actualmente los tiene en Oceanía, y luego los llevará a Norteamérica y a un extenso tramo en Europa, NOFX no tenía contemplado sacar nuevo material en el corto plazo, esto, después de haber editado su último LP hace poco más de un año, “First Ditch Effort” (octubre, 2016).

Sin embargo, la legendaria banda de punk californiana acaba de lanzar un corte titulado “There’s No “Too Soon” If Time Is Relative“, un homenaje Stephen Hawking en la más característica forma de los encabezados por Fat Mike.

Curiosamente, la canción fue grabada el 10 de febrero pasado, es decir, un mes antes de la muerte del legendario físico y divulgador científico británico.

Puedes escuchar el tema a continuación: