Nuevo video de A Day To Remember: “We Got This”

lunes, 25 de septiembre de 2017 | 12:22 pm | No hay comentarios

Los norteamericanos de A Day To Remember tuvieron su último regreso discográfico hace poco más de un año mediante “Bad Vibrations“, celebrado registro que se transformó el sexto larga duración de su carrera y en el sucesor de “Common Courtesy” (2013).

Sin finalizar todavía el trabajo de promoción para el álbum, la banda encabezada por Jeremy McKinnon compartió el video de “We Got This“, lo mismo que anteriormente habían hecho con “Paranoia” y el tema homónimo del álbum.

Puedes ver el clip a continuación: