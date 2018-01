Nuevo video de Cevladé: “Amada Inmortal”

Un nuevo año que parte, y algunas reuniones se comienzan a gestar, o derechamente se confirman. Esto es lo que acaba de pasar con los norteamericanos de The Gaslight Anthem, quienes anunciaron un nuevo período en su carrera luego de estar tres años separados.

La banda de Nueva Jersey se mantuvo junta desde 2006 hasta 2015, un año después de publicar su quinto y último larga duración, “Get Hurt” (2014).

La reunión se da a propósito del décimo aniversario de “The ’59 Sound” (2008), el álbum más exitoso del grupo. Precisamente para tocar de forma íntegra este registro, es que el cuarteto también confirmó una serie de fechas en Estados Unidos, con más shows por ser agregados.

Hello everyone! The ‘59 Sound is turning 10 this year so we’re gonna do some shows to celebrate.

Thank you all for your continued support, more shows to be announced soon!

— The Gaslight Anthem (@gaslightanthem) 3 de enero de 2018