Nuevo video de Alice Cooper: “The Sound Of A”

Como una de las grandes noticias de esta última parte del año, la semana pasada nos enterábamos de que Roger Waters regresará a nuestro país, esto, en el marco de su Us + Them Tour, un espectáculo de marcados elementos políticos que recoge la música más destacada de su permanencia en Pink Floyd, además del material de su último disco de estudio publicado en junio de este año, el excelente “Is This the Life We Really Want?“.

El concierto quedó fijado para el próximo 14 de noviembre en el Estadio Nacional, siendo la cuarta vez del legendario compositor británico en Chile luego de sus visitas de 2002, 2007 y de sus dos impresionantes shows de 2012.

Las entradas en preventa ya se encuentran disponibles a través de sistema Puntoticket, y es exclusiva para clientes Entel con un beneficio del 20% de descuento. Este tramo de venta se mantendrá hasta el sábado 16 de diciembre a las 10:59 Hrs. (o hasta agotar stock), a partir de cuando comenzará la venta general. Estos son los precios: