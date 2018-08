Nuevo trailer del remake de “Suspiria”

Hace unas semanas tuvimos el primer teaser de lo que será el remake de “Suspiria“, gran clásico de la cinematografía italiana de terror dirigido por Dario Argento en 1978, el cual estará a cargo de Luca Guadagnino (quien ha sido celebrado desde su trabajo en “Call Me By Your Name” (2017), y cuya música estará compuesta nada menos que por Thom Yorke. Ahora, se acaba de estrenar el trailer oficial de la cinta, el cual es mucho más aterrador e intenso que el anterior.

La película, llegará a las salas locales el 31 de enero de 2019, mucho más tarde que su estreno original en Norteamérica, dispuesto para noviembre de este año.

Te dejamos con el trailer a continuación: