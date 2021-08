Nuevo trailer de “The Nowhere Inn”

Desde hace un tiempo que Trivium venía tanteando un nuevo álbum, lo que hoy es una realidad con “In The Court Of The Dragon“, trabajo que la agrupación publicará el próximo 8 de octubre. Este nuevo LP llega tras haber estrenado la canción que le da nombre, a la que ahora se suma otro sencillo con “Feast Of Fire“, cuyo videoclip puedes ver al final de esta nota.

Recordemos que la banda publicó en 2020 su álbum “What The Dead Men Say”, por lo que este sucesor llega mucho más rápido de lo que todos esperaban. A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada, y el nuevo adelanto para el esperado próximo álbum del conjunto.

Tracklist de “In The Court Of The Dragon”: