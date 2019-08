Nuevo single de Liam Gallagher: “One Of Us”

Siguen llegando adelantos de lo que será el segundo trabajo solista de Liam Gallagher. El próximo 20 de septiembre, el ex Oasis publicará “Why Me? Why Not“, el sucesor de “As You Were” (2017), por lo que ahora tenemos un nuevo single del trabajo en cuestión. Se trata de la canción “One Of Us“, que se suma a las ya estrenadas “Shockwave“, “The River“, y “Once“, que demuestran el hecho de que el músico mantendrá la tónica de sus otras composiciones.

Escucha el nuevo sencillo a continuación: