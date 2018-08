Nuevo documental de New Order: “Decades”

Nuevo video la banda danesa Iceage para la canción “Under The Sun“, presente en su más reciente disco de estudio, “Beyondless“, lanzado este año. Este es el cuarto disco de estudio de los oriundos de Copenhague, siendo el sucesor de “Plowing Into The Field Of Love“, de 2014.

El video se desarrolla en “Crazy Garden“, una instalación de flores realizada por Makoto Azuma, quien colaboró con la banda en una serie de presentaciones en este “jardín botánico musical”, como fue descrito por sus creadores.