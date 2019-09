Nuevo adelanto del próximo disco de Alter Bridge: “In The Deep”

Siguiendo en la previa a su lanzamiento, Alter Bridge sigue mostrando canciones que serán parte de “Walk The Sky“, nuevo álbum de estudio que será publicado el próximo 18 de octubre a través del sello Napalm Records. Ahora, la banda libera el cuarto adelanto del disco con “In The Deep“, composición que además cuenta con su lyric video.

Esta canción se suma a las ya estrenadas “Wouldn’t You Rather”, “Pay No Mind“, y “Take The Crown“, mostrando algo más de lo que prepara la banda para su próximo LP.

Escucha el track a continuación: