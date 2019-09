Nuevo adelanto de “Slayer: The Relentless Killogy”

Slayer está pronto a publicar “Slayer: The Relentless Killogy” película, concierto, y disco en vivo que contará con un show titulado “Live At The Forum in Inglewood, CA“. Previo a su lanzamiento, pactado para el 8 de noviembre, la banda estrenó un nuevo adelanto de éste, tratándose del primero netamente musical con la versión en vivo de “Repentless“.

Revisa el clip a continuación: