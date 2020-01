Nuevo adelanto de “Is It Any Wonder?” de David Bowie: “Stay ’97”

Iniciando el año, y a cuatro años de su viaje por el universo, David Bowie volvía a hacer noticia con el lanzamiento de dos EPs de rarezas, lados B y versiones inéditas. Tal como lo indicábamos en aquella noticia, el primero de ellos en ver la luz será “Is It Any Wonder?” (31 de enero), el que ya cuenta con dos adelantos: “The Man Who Sold The World” y “I Can’t Read ‘97”.

Ahora, como tercer adelanto y en la misma tónica que la última canción mencionada, es lanzada “Stay ‘97”. El track es una renovación del tema “Stay” del álbum “Station To Station” de 1976, la que Bowie hizo antes de partir la gira de su disco “Earthling” en 1997, siendo grabada en los estudios Right Track Recordings de Nueva York. Y el cambio es notorio, sobre todo en las guitarras.

Escucha acá este nuevo adelanto de “Is It Any Wonder?”.