Nuevo adelanto de “Black Sabbath: The End Of The End”

Martes, 5 de Septiembre de 2017

Con la historia de Black Sabbath ya finalizada, el catálogo de la banda es uno que da para hacer infinidad de recopilaciones, como la que precisamente apareció dos días antes de que el grupo ofreciera el último concierto de su carrera -el 4 de febrero en su natal Birmingham- bajo el nombre de “Black Sabbath: The Ultimate Collection“.

Con ese mismo espíritu es que los autores de “Paranoid” estrenarán un concierto/documental bajo el nombre de “Black Sabbath: The End Of The End“, el que, claro, recogerá las partes más destacadas de su última gira, The End Tour, la que los trajo a nuestro país con un show espectacular.

El material, que ya contaba con 2 anticipos previos, tendrá su estreno mundial el próximo 28 de septiembre y hoy día se lanzó un tercer teaser que muestra al grupo toando “Children Of The Grave“. Te invitamos a verlo a continuación: