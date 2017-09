Nuevo video de Liam Gallagher: “Greedy Soul”

jueves, 28 de septiembre de 2017

Nuevo video del ex cantante de Oasis, Liam Gallagher, para “Greedy Soul“, canción incluida en el que será su primer larga duración como solista, “As You Were“, cuya fecha de salida está fijada para el próximo 6 de octubre. Recordemos que Gallagher es uno de los confirmados para la edición 2018 de Lollapalooza Chile.

