Nueva video de Sufjan Stevens: “Tell Me You Love Me”

Dos conocidos se vuelven a unir para la canción “Tell Me You Love Me” del disco “The Ascension” (2020). Nos referimos a Sufjan Stevens y al director Luca Guadagnino, quienes trabajaron en conjunto para la reconocida película “Call Me By Your Name” de 2017. Para esta ocasión, Guadagnino dirigió el video del track mencionado de Stevens.

Recordemos que el músico participó en el soundtrack del filme aportando con dos canciones, incluso con “Mystery Of Love” siendo nominada al Oscar de ese año, la que fue vencida por “Recuérdame” del filme “Coco“.

A continuación, te dejamos el video: