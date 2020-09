Nueva canción y video de Zoé: “Karmadame”

Luego de bastante expectación, Hatebreed finalmente acaba de anunciar todos los detalles de lo que será su nuevo álbum de estudio, “Weight of the False Self“, a publicarse el próximo 27 de noviembre a través de Nuclear Blast Records. Junto con eso, la banda además estrenó un primer adelanto con la canción que da nombre al disco, la cual puedes escuchar al final de esta nota luego de conocer los detalles del tracklist y la portada de este LP.

Este nuevo disco contará con 12 canciones del conjunto establecido en Connecticut, entre las cuales no estará incluida “When the Blade Drops“, single que fue publicado este año cuando se debía anunciar este nuevo LP, el que debido a la pandemia del COVID-19 terminó siendo retrasado en su anuncio. En cuanto a la portada, esta fue diseñada por Eliran Kantor, reconocido por su trabajo con destacadas bandas como Testament, Soulfly, Iced Earth, y muchas más.

Revisa a continuación todos los detalles y el primer adelanto.

Tracklist de “Weight of the False Self”: