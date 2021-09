Nueva canción y video de Yes: “Dare To Know”

Yes publicará “The Quest” el próximo 1 de octubre, tratándose de su primer álbum en 7 años, por lo que para adelantarlo es que la banda ha estado presentando canciones de dicho LP. Ahora conocemos “Dare To Know“, segundo single extraído de este disco, y que además cuenta con un videoclip que puedes ver al final de esta nota. Recordemos que la banda publicó anteriormente la canción “The Ice Bridge” como primer adelanto.

El disco será editado a través de los sellos InsideOut Music y Sony Music, con un total de 11 nuevas canciones del conjunto integrado ahora por Steve Howe, Alan White, Geoff Downes, Jon Davison y Billy Sherwood. El sucesor de “Heaven & Earth” (2014), llegará en CD, vinilo y también en Blu-ray de 5.1, con el objetivo de mostrar todo el potencial de las canciones. El material fue compuesto durante sesiones que la banda tuvo a fines de 2019 y en el transcurso de 2020.

Escucha la canción, o mira el video, acá: