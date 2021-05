Nueva canción y video de Wolf Alice: “No Hard Feelings”

Wolf Alice se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco, “Blue Weekend“, el que llegará el próximo 4 de junio. Es por esto que la banda acaba de estrenar un nuevo adelanto de este LP con la canción “No Hard Feelings“, la que también está acompañada de un videoclip que puedes ver más abajo, y que se suma a las ya estrenadas “The Last Man On Earh” y posteriormente “Smile“.

Este nuevo LP será el primero desde “Visions Of A Life” de 2017, disco que destaca por canciones como “Don’t Delete The Kisses” y que fue galardonado en los premios Mercury Prize como mejor álbum británico de 2018.

Escucha el single, o mira el video, a continuación: