Nueva canción y video de Wilco: “Everyone Hides”

El próximo 4 de octubre a través de dBpm Records se estrenará “Ode To Joy“, el esperado nuevo disco de Wilco y sucesor de “Schmilco“, publicado en 2016, que contará con once nuevas composiciones de Jeff Tweedy y compañía. Luego de publicar la canción “Love Is Everywhere (Beware)” como primer adelanto, la banda hoy estrena “Everyone Hides” como nuevo track de este álbum, que además cuenta con un videoclip de acompañamiento.

Mira el video a continuación: