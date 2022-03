Nueva canción y video de Weird Nightmare: “Lusitania”

Hace un tiempo informamos que Alex Edkins, vocalista y guitarrista de METZ, se aventuró en formato solista con el proyecto Weird Nightmare y que hoy muestra un nuevo adelanto del álbum homónimo que publicará el próximo 20 de mayo a través del sello Sub Pop Records. Se trata de la canción “Lusitania“, que además viene acompañada de un videoclip que puedes ver al final de esta nota. Recordemos que anteriormente el músico presentó la canción “Searching For You” como primer adelanto del trabajo.

Escucha el single a continuación: