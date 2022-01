Nueva canción y video de Voivod: “Synchro Anarchy”

The Smile continúa poco a poco expandiendo su actividad, ya que el proyecto de Thom Yorke junto a Jonny Greenwood acaba de presentar una nueva canción, “The Smoke“, que se suma a la ya conocida “You Will Never Work In Television Again“, el primer lanzamiento oficial luego de su debut en el evento en streaming “Live At Worthy Farm” de Glastonbury.

Recordemos que a las dos figuras de Radiohead, se suma a la banda el baterista Tom Skinner y un colaborador antiguo de esta, el productor Nigel Godrich, por lo que el eventual arribo de un larga duración es prácticamente cosa de tiempo.

Escucha la canción a continuación: