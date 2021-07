Nueva canción y video de Trivium: “In The Court Of The Dragon”

Trivium publicó en 2020 su álbum “What The Dead Men Say”, pero pese a eso, la banda ha asegurado que está preparando nueva música. Es por eso que hoy sorpresivamente llega el single “In The Court Of The Dragon“, canción acompañada de un videoclip dirigido por Ryan Mackfall, el cual puedes ver más abajo.

Si bien no se ha anunciado oficialmente la llegada de otro LP, este single de momento se publica como una canción independiente. Cualquier novedad discográfica de la banda, la informaremos a la brevedad.

Mira el video, o escucha el track, a continuación: