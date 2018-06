Nueva canción y video de Therapy?: “Callow”

La producción de Mark Kozelek es sencillamente una locura. Y es que después de que el músico norteamericano editara su último disco (bajo su nombre de pila y de corte homónimo) en mayo pasado, ahora hará lo mismo pero con su proyecto más exitoso, Sun Kil Moon, con el que hace poco llegó a Chile en el marco del festival Fauna Otoño.

La producción se titulará “This Is My Dinner“, tendrá su lanzamiento el próximo 1 de noviembre, y contará con un total de diez canciones, tres de las cuales corresponden a covers: “Rock ‘N’ Roll Singer” de AC/DC, “Come On Get Happy” de Partridge Family y “Chapter 87 Of He” de John Connolly.

Puedes revisar el track listing y portada del álbum a continuación:

Track listing “This Is My Dinner”: