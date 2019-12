Nueva canción y video de The Voidz: “Did My Best”

No hay duda de que Julian Casablancas es absolutamente otra persona con su proyecto The Voidz, incluso con mucho mejor ánimo se podría decir, pero lo cierto es que esta banda tomó ribetes mucho más allá de sus cuestionables primeras composiciones. Ahora, acaban de estrenar la canción “Did My Best“, la cual además cuenta con un particular video que puedes revisar más abajo. No se sabe aún si la banda trabaja en un tercer trabajo de estudio, pero sin duda se mantendrán activos durante el próximo tiempo.

Revísalos a continuación: