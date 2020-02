Nueva canción y video de The Strokes: “Bad Decisions”

El próximo 21 de febrero a través de Royal Cream y BMG Records será publicado “Random Desire”, álbum solista de Greg Dulli y que hoy estrena un nuevo adelanto. Se trata de la canción “A Ghost“, que se suma a las ya publicadas “Pantomima” e “It Falls Apart” de un total de diez canciones con las que contará este LP.

Este disco comenzó a tomar forma luego de que The Afghan Whigs estrenara el álbum “In Spades” (2017), y aunque fue el propio Dulli quien se encargó de la mayoría de este, también hay colaboraciones de Jon Skibic, Rick G. Nelson, Mathias Schneeberger (The Twilight Singers), Dr. Stephen Patt, y Jon Theodore de Queens of the Stone Age.

Escucha el track a continuación: