Nueva canción y video de The National: “Light Years”

Se acerca el lanzamiento de “I Am Easy To Find“, el nuevo LP de The National, que estará disponible desde el próximo 17 de mayo a través de 4AD. Tras publicar todos los detalles del álbum junto con la canción “You Had Your Soul With You“, ahora la banda estrena la versión en estudio de “Light Years“, canción que ya habían estado tocando en vivo durante su última gira en promoción del álbum “Sleep Well Beast” (2017).

El video toma imágenes del cortometraje que acompañará al álbum, el cual es protagonizado por la actriz Alicia Vikander, y lo puedes revisar a continuación: