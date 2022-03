Nueva canción y video de The Hellacopters: “So Sorry I Could Die”

El próximo 1 de abril se estrenará a través del sello Nuclear Blast el nuevo álbum de The Hellacopters, “Eyes Of Oblivion“, del que hoy la banda presenta un nuevo adelanto con la canción “So Sorry I Could Die“, que además cuenta con un videoclip que puedes ver al final de esta nota. Este LP será el primero desde “Head Off” de 2008, contando con diez tracks entre los que se encuentra esta nueva canción, además del anteriormente conocido single “Reap A Hurricane“.

Escucha el track a continuación: