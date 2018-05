Nueva canción y video de The Get Up Kids: “Better This Way”

A siete años de haber publicado su último álbum de estudio, “There Are Rules” (2011), los norteamericanos de The Get Up Kids continúan preparándose para tener su esperado regreso discográfico a través del EP “Kicker“, trabajo que incluye cuatro temas y cuyo lanzamiento está agendado para el próximo 8 de junio.

Con el adelanto previo de su primer single, “Maybe“, ahora la producción cuenta con un segundo corte. Se trata de “Better This Way“, el que llega acompañado de un entretenido video que muestra la atípica vida de un adolescente.

Puedes ver el clip a continuación: