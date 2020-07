Nueva canción y video de The Flaming Lips: “Dinosaurs on the Mountain”

Camino a lo que será su álbum “American Head“, The Flaming Lips abraza la nostalgia en su recién estrenada nueva canción “Dinosaurs on the Mountain“, cuyo videoclip puedes revisar más abajo. Este track es parte del álbum que verá la luz el próximo 11 de septiembre a través de Warner Records, y se suma a las ya conocidas “Flowers of Neptune 6” (con Kacey Musgraves) y “My Religion Is You“.

En cuanto al videoclip, este fue dirigido por Wayne Coyne y George Salisbury, siendo grabado en Oklahoma durante la cuarentena, de ahí la temática que deben ver con sus propios ojos al final de esta nota. Recordemos que este será el sucesor de “King’s Mouth: Music And Songs” (2019), contando con 13 canciones nuevas, todas por supuesto con David Fridmann en labores de producción.

Revisa el single a continuación: