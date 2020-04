Nueva canción y video de The 1975: “If You’re Too Shy (Let Me Know)”

Uno de los discos más anticipados para este año, y esperados obviamente, es “Notes On A Conditional Form” de The 1975, el cual será publicado finalmente el próximo 22 de mayo. Ahora, tras haber publicado una serie de adelantos como “The 1975” “People”, “Frail State of Mind”, “Me & You Together Song”, “The Birthday Party” y “Jesus Christ 2005 God Bless America“, ahora la banda ha estrenado un séptimo track de cara al LP.

Se trata de “If You’re Too Shy (Let Me Know)“, canción que además cuenta con su videoclip oficial dirigido por Adam Powell, y que puedes ver más abajo. En total, ya son siete las canciones que se han adelantado de este nuevo álbum del conjunto, lo cual no suena a mucho si consideramos que el disco contendrá 22 tracks en total.

Escucha el single, o mira el clip, a continuación: