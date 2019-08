Nueva canción y video de Tarja: “Tears In Rain”

El regreso de As I Lay Dying ha sido con todo, ya que la banda retomó sus actividades con una gira, y ahora, el anuncio de un nuevo disco. Se trata de “Shaped By Fire“, álbum que verá la luz el próximo 20 de septiembre, contando con 12 nuevas composiciones entre las que se incluyen “My Own Grave” y “Redefined“, ya estrenados anteriormente.

Ahora, el conjunto acaba de publicar la canción que da nombre al disco, la cual viene acompañada de su respectivo videoclip, el cual puedes revisar más abajo junto con los detalles del tracklist, portada, y valores de entradas para el show que la banda dará en nuestro país en septiembre.

Tracklist de “Shaped By Fire”:

Burn To Emerge Blinded Shaped By Fire Undertow Torn Between Gatekeeper The Wreckage My Own Grave Take What’s Left Redefined Only After We’ve Fallen The Toll It Takes

Recordemos que la banda se presentará nuevamente en nuestro país el próximo 12 de septiembre en Club Blondie. La venta de entradas está disponible a través del sistema Eventrid, con los siguientes valores: