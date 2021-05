Nueva canción y video de St. Vincent: “Down”

Este viernes llegará el esperado álbum “Daddy’s Home“, regreso discográfico de St. Vincent que hoy presenta un último adelanto con la canción “Down“, la que cuenta además con un videoclip que puedes ver más abajo. Recordemos que la artista publicó dos singles anteriormente con “Pay Your Way In Pain” y “The Melting Of The Sun“, por lo que este se transforma en la última probada del LP antes de su arribo definitivo.

El trabajo será sucesor de “Masseduction” en 2017, y en estricto rigor, de “MassEducation” (2018), álbum que reversiona las canciones de su entrega anterior de manera acústica, solo acompañada por un piano.

Escucha el single, o mira el videoclip, a continuación: