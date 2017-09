Nueva canción y video de Sons Of Apollo: “Coming Home”

Sons Of Apollo se está preparando para el lanzamiento del primer disco de su carrera, “Psychotic Symphony“, el que tendrá su salida el próximo 20 de octubre y del que ya se liberó su single inicial, “Signs Of The Time“.

Ahora, la banda que Mike Portnoy (ex Dream Theater, actual The Winery Dogs), formó junto a Ron “Bumblefoot“ Thal (ex Guns N’ Roses), Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big, David Lee Roth), Derek Sherinian (ex Dream Theater) y Jeff Scott Soto (ex Journey, ex Yngwie Malmsteen’s Rising Force), publicó un segundo adelanto con video incluido.

Se trata de “Coming Home” y lo puedes revisar a continuación: