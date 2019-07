Nueva canción y video de Slipknot: “Solway Firth”

Queda muy poco para que llegue “We Are Not Your Kind“, el esperado próximo álbum de Slipknot, que tiene fecha de salida para el día 9 de agosto. Este trabajo, contará con 14 nuevas canciones, entre las cuales están los sencillos “All Out Life“ y “Unsainted“, y ahora, la banda acaba de estrenar otro adelanto más.

Se trata de “Solway Firth“, la cual incluye un videoclip, que puedes revisar a continuación: