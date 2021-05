Nueva canción y video de Sleater-Kinney: “High In The Grass”

Más pronto de lo que esperamos llega un segundo adelanto de “Path Of Wellness”, álbum que Sleater-Kinney publicará el próximo 11 de junio. Se trata de “High In The Grass”, track que además cuenta con un videoclip dirigido por Kelly Sears y que puedes ver al final de esta nota. Recordemos que, anteriormente, el ahora dúo compuesto por Corin Tucker y Carrie Brownstein publicó la canción “Worry With You” como primer adelanto.

Este es el décimo larga duración de su carrera y sucesor del divisivo “The Center Won’t Hold“, producido por St. Vincent y publicado en 2019. El trabajo fue compuesto y grabado por Brownstein y Tucker durante la cuarentena, trabajando con algunos músicos locales de Portland para darle vida a la visión que deseaban para este LP.

Conoce el single a continuación: