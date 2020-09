Nueva canción y video de Shame: “Alphabet”

Este 2020 marca las dos décadas desde que Pantera publicara su álbum “Reinventing The Steel“, por lo que se acaba de anunciar una especial edición para conmemorar esta última obra del conjunto. Con fecha de salida para el próximo 30 de octubre, “Reinventing The Steel: 20th Anniversary Edition” mostrará una nueva versión del álbum con una mezcla completamente inédita, la cual estuvo a cargo del productor Terry Date, quien trabajó con la banda en importantes discos como “Cowboys From Hell” (1990), “Vulgar Display Of Power” (1992), “Far Beyond Driven” (1994) y “The Great Southern Trendkill” (1996).

Además de eso, la colección incluirá algunos tracks inéditos, como lo son los cortes radiales de “Revolution Is My Name” y “Goddamn Electric“, los covers de canciones como “Electric Funeral” y “Hole In The Sky” de Black Sabbath, “Cat Scratch Fever” de Ted Nugent, y las canciones “Avoid The Light” e “Immortally Insane“, que la banda aportó para las bandas sonoras de “Dracula 2000” y “Heavy Metal 2000“. Como si todo eso fuera poco, también se incluirán versiones instrumentales de todas las canciones del disco.

Para comenzar a prepararse, ya podemos escuchar las nuevas versiones de “Revolution Is My Name“, “Death Rattle“, y “We’ll Grind That Axe For A Long Time“, las que te dejamos más abajo luego de los detalles del disco.

Tracklist de “Reinventing The Steel: 20th Anniversary Edition”:

Disco 1: Terry Date Mix

Hellbound Goddamn Electric Yesterday Don’t Mean Shit You’ve Got To Belong To It Revolution Is My Name Death Rattle We’ll Grind That Axe for a Long Time Uplift It Makes Them Disappear I’ll Cast a Shadow

Disco 2: Álbum Remasterizado

Hellbound Goddamn Electric Yesterday Don’t Mean Shit You’ve Got To Belong To It Revolution Is My Name Death Rattle We’ll Grind That Axe for a Long Time Uplift It Makes Them Disappear I’ll Cast a Shadow Goddamn Electric – Radio Mix Revolution Is My Name – Radio Edit I’ll Cast A Shadow – Radio Edit Goddamn Electric – Radio Edit

Disco 3: Bonus Tracks