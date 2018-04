Nueva canción y video de Sevendust: “Not Original”

Los norteamericanos de Sevendust siguen adelante con el trabajo de promoción pre lanzamiento de su nuevo disco, el que llegará bajo el nombre de “All I See Is War” el próximo 11 de mayo para convertirse en el décimo segundo LP de su carrera y en el sucesor de “Kill The Flaw” (2015).

Con el avance previo de su primer single, “Dirty“, ahora la producción cuenta con un segundo corte. Se trata de “Not Original“, el que, más reposado que su antecesor, comparte el mismo formato en su clip.

Puedes ver y escuchar el material a continuación: