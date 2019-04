Nueva canción y video de Sabaton: “Bismarck”

Este próximo 19 de julio, Sabaton lanzará “The Great War“, su nuevo álbum de estudio, pero aquello no es impedimento para que la banda sorprenda a sus fans con una nueva canción, la cual no será parte de ese trabajo. Se trata de “Bismarck“, single lanzado hoy por la banda, y que cuenta con un videoclip dirigido por Matthias Hoene, el cual puedes revisar a continuación: