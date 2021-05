Nueva canción y video de Rise Against: “The Numbers”

El próximo 4 de junio a través de Loma Vista, Rise Against publicará su esperado nuevo álbum de estudio, “Nowhere Generation“, del cual la banda hoy estrenó un nuevo adelanto. Se trata de la canción “The Numbers“, track que además cuenta con un videoclip que puedes ver más abajo, y que se suma a las ya estrenadas “Broken Dreams, Inc.“ y la canción que da nombre al disco.

Para este disco, producido por el baterista de Descendents, Bill Stevenson, la banda decidió trabajar con el director creativo Brian Roettinger, quien ha colaborado con artistas como Jay-Z, Florence And The Machine y No Age. Destacar además, que este disco es el sucesor de “Wolves”, publicado en 2017.

El single, a continuación: