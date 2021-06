Nueva canción y video de Rise Against: “Talking To Ourselves”

Este viernes 4 de junio, a través de Loma Vista Recordings, llegará finalmente el nuevo álbum de Rise Against, por lo que hoy recibimos un último adelanto de “Nowhere Generation” con la canción “Talking To Ourselves“, que puedes escuchar más abajo.

Para este disco, producido por el baterista de Descendents, Bill Stevenson, la banda decidió trabajar con el director creativo Brian Roettinger, quien ha colaborado con artistas como Jay-Z, Florence And The Machine y No Age. Destacar además, que este disco es el sucesor de “Wolves”, publicado en 2017.

Conoce el single a continuación: