Nueva canción y video de Refused: “REV001”

Mientras esperamos por el debut de King Crimson en nuestro país, tenemos novedades respecto a un nuevo lanzamiento de la banda, tratándose de una edición especial por los 50 años de “In The Court Of The Crimson King“, su álbum de 1969. Esto, porque el próximo 25 de octubre llegará un box set que contiene cuatro discos con nuevas mezclas del álbum, versiones instrumentales, además de un Blu-ray con sonido 5.1 e imágenes de una presentación en 1969.

El álbum estará disponible con una versión en vinilo y también dentro de un box set titulado “Complete 1969 Session“, compilando todo el material de ese prolífico año para la banda. Entre el contenido nuevo de este disco, es importante señalar que la mezcla nueva está hecha por Steven Wilson, incluyéndose además la versión original y una alternativa que contará con material de todas las ediciones mencionadas.

Recordemos que la banda debutará en Chile por partida doble, presentándose los días 12 y 13 de octubre en Movistar Arena. El primer show está completamente agotado, pero aún quedan entradas para el segundo a través del sistema Puntoticket. Acá los valores: