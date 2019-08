Nueva canción y video de Refused: “Blood Red”

Mientras se está a la espera de lo que será el nuevo álbum de Kasabian, su guitarrista Serge Pizzorno ha estrenado un nuevo proyecto, llamado THE S.L.P., con el cual ha publicado las canciones “Favourites“ y “Nobody Else“, y ahora, llega un nuevo adelanto de este trabajo. Se trata de la canción “The Youngest Gary“, la que estará incluida en el álbum que se estrenará el día 30 de agosto.

Escucha el track a continuación: