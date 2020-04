Nueva canción y video de Protomartyr: “Worm In Heaven”

El próximo 29 de mayo sería publicado lo nuevo de Protomartyr, “Ultimate Success Today“, el cual ahora ha sufrido una modificación en su fecha de estreno, quedando pactada para el 17 de julio. Además, la banda acaba de estrenar un nuevo adelanto de esta placa con “Worm In Heaven“, canción que puedes escuchar más abajo, y que se suma a la ya conocida “Processed By The Boys”.

Este disco será el sucesor de “Relatives In Descent” de 2017, además del EP “Consolation” (2018), y contendrá colaboraciones de gente como Nandi Rose, Jemeel Moondoc, Izaak Mills y Fred Lonberg-Holm. Escucha el nuevo single, o mira el video dirigido por Trevor Naud, a continuación: