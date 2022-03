Nueva canción y video de Pixies: “Human Crime”

Pixies presenta una nueva canción, ya que la banda acaba de estrenar “Human Crime“, track que llega con el anuncio de una gira que los tendrá de regreso a los escenarios luego de dos años. Lo último que el cuarteto había presentado es “Hear Me Out” en 2020, mientras que en materia discográfica, el conjunto liderado por Black Francis no publica un larga duración desde “Beneath The Eyrie” de 2019.

Fue el mismo Francis quien compuso este track producido y mezclado por Tom Dalgety, mientras que el videoclip filmado en Santa Monica y San Pedro, fue dirigido por la bajista Paz Lenchantin. Cabe señalar que este track llega en la previa a las presentaciones que la banda tendrá en USA y Europa los próximos meses, además de una pasada por México para ser parte del festival Vive Latino 2022.

Escucha el single a continuación: