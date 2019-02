Nueva canción y video de Pet Shop Boys: “What Are We Going To Do About The Rich?”

Pet Shop Boys acaba de estrenar “What Are We Going To Do About The Rich?“, canción que estará incluida en su nuevo EP, “Agenda“, que completará su lanzamiento este viernes. Recordemos que la banda ha ido publicando un track diario durante esta semana a modo de previa, siendo este el tercer y, técnicamente, último adelanto antes de su publicación de manera íntegra este 8 de febrero.

