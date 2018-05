Nueva canción y video de Parquet Courts: “Mardi Gras Beads”

El próximo 18 de mayo está señalado como el día del regreso discográfico de Parquet Courts. La banda norteamericana volverá a través de “Wide Awake!“, trabajo que se convertirá en el sucesor de “Human Performance” (2016) y del trabajo colaborativo con Daniele Luppi, “Milano” (2017).

Con los avances previos de “Almost Had To Start A Fight/In And Out Of Patience” y del corte homónimo del álbum, ahora los neoyorquinos liberaron un tercer single de la producción titulado “Mardi Gras Beads“, el que también llega con su video.

Te invitamos a revisar el material aquí: