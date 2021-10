Nueva canción y video de Parquet Courts: “Homo Sapien”

Parece que Jack White vuelve poco a poco a la actividad, ya que luego de que el guitarrista hiciera su primera presentación pública en un par de años hace unas semanas, ahora tiene novedades con una canción recién estrenada. Se trata de “Taking Me Back“, track que el músico aportó para la banda sonora del videojuego “Call of Duty: Vanguard“, y que puedes escuchar más abajo junto con una versión en clave folk de la canción llamada “Taking Me Back (Gently)“.

Esta es la primera canción del músico como solista desde el álbum “Boarding House Reach” de 2018, aunque en concreto lo último que tuvimos de él en materia discográfica fue el regreso de su proyecto The Raconteurs con el disco “Help Us Stranger“, editado en 2019 como siempre bajo el sello Third Man Records. Por ahora se desconoce si White tendrá planes de un nuevo LP solista en el futuro, lo que se ve poco probable por ahora.

Escucha el track a continuación: